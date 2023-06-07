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АвтоВАЗ: цена нового лифтбека Lada Granta Drive Active составит почти 981 тысячу рублей

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В пресс-службе АвтоВАЗа заявили о старте продаж новой версии Lada Granta Drive Active. Стоимость автомобиля составит 980 900 рублей.
АвтоВАЗ: цена нового лифтбека Lada Granta Drive Active составит почти 981 тысячу рублей
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Лифтбек Lada Granta Drive Active оснащён 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 л.с. и механической коробкой передач.

Также имеется аэродинамический обвес, бамперы с красной окантовкой, хромированная насадка на выхлопной трубе и оригинальные 15-дюймовые легкосплавные диски.

Автомобиль предлагается в комплектации Comfort, в которую входят две подушки безопасности, кондиционер, обогрев передних сидений, аудиосистема.

Ранее автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по приобретению машины в 2023 году. В частности, он посоветовал узнать, не находится ли выбранная модель в списке самых угоняемых.

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