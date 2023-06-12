Сальдо: вода продолжает уходить в районах наводнения в Херсонской области

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что уровень воды продолжает понижаться на территориях, затопленных в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС.

«Пик наводнения пройден. Вода продолжает уходить», — написал он в Telegram-канале.

По словам Сальдо, уровень воды в Новокаховском городском округе снизился до отметки 5 м. В Голопристанском и Алёшкинском муниципальных округах — до 1,5 м.

Ранее Сальдо заявил, что всего с затопленных территорий в Херсонской области эвакуированы 7,1 тыс. человек.

Также сообщалось, что российские военные начали санобработку в районах наводнения в Херсонской области.