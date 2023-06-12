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Сальдо: всего с затопленных территорий в Херсонской области эвакуированы 7,1 тысяч человек

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что с начала спасательной операции из затопленных районов региона было эвакуировано 7,1 тыс. человек.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«За сутки вывезли 150 человек», — говорится в сообщении.

При этом Сальдо отметил, что среди эвакуированных в том числе 410 детей и 95 маломобильных граждан.

По словам врио губернатора, пик наводнения пройден. 

Ранее сообщалось о почти 7 тыс. эвакуированных из затопленных районов Херсонской области.

Также поступала информация, что в Алёшкинском и Голопристанском районах Херсонской области затоплено три кладбища.

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