Сальдо: всего с затопленных территорий в Херсонской области эвакуированы 7,1 тысяч человек
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«За сутки вывезли 150 человек», — говорится в сообщении.
При этом Сальдо отметил, что среди эвакуированных в том числе 410 детей и 95 маломобильных граждан.
По словам врио губернатора, пик наводнения пройден.
Ранее сообщалось о почти 7 тыс. эвакуированных из затопленных районов Херсонской области.
Также поступала информация, что в Алёшкинском и Голопристанском районах Херсонской области затоплено три кладбища.