В Алёшкинском и Голопристанском районах Херсонской области затоплено три кладбища
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Об этом заявили в пресс-службе врио губернатора области Владимира Сальдо.
«В районе Алёшек вероятность размытия надгробий на двух затопленных кладбищах есть, однако размытие самих захоронений маловероятно», — цитирует пресс-службу РИА Новости.
При этом в администрации главы региона добавили, что вероятность размытия кладбища в Голопристанском муниципальном округе крайне мала.
Ранее сообщалось, что уровень воды в городах Алёшки и Голая Пристань Херсонской области начал снижаться.