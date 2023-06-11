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В Алёшкинском и Голопристанском районах Херсонской области затоплено три кладбища

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На территории Алёшкинского и Голопристанского районов Херсонской области после подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции затоплено три кладбища, однако размытие захоронений маловероятно.
В Алёшкинском и Голопристанском районах Херсонской области затоплено три кладбища
  • AP

Об этом заявили в пресс-службе врио губернатора области Владимира Сальдо.

«В районе Алёшек вероятность размытия надгробий на двух затопленных кладбищах есть, однако размытие самих захоронений маловероятно», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

При этом в администрации главы региона добавили, что вероятность размытия кладбища в Голопристанском муниципальном округе крайне мала.

Ранее сообщалось, что уровень воды в городах Алёшки и Голая Пристань Херсонской области начал снижаться.

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