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Власти: уровень воды в Алёшках и Голой Пристани начал снижаться

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Уровень воды в городах Алёшки и Голая Пристань Херсонской области начал снижаться, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
Власти: уровень воды в Алёшках и Голой Пристани начал снижаться
  • РИА Новости

«В Алёшках и Голой Пристани уровень воды только начал понижаться», — написал Алексеенко в своём Telegram-канале.

Он отметил, что спасательная операция продолжается.

Ранее президент России Владимир Путин назвал разрушение дамбы Каховской ГЭС варварской акцией Киева, которая была осуществлена с подачи кураторов из западных государств.

По его словам, варварская акция Киева привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

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