Власти: уровень воды в Алёшках и Голой Пристани начал снижаться
- РИА Новости
«В Алёшках и Голой Пристани уровень воды только начал понижаться», — написал Алексеенко в своём Telegram-канале.
Он отметил, что спасательная операция продолжается.
Ранее президент России Владимир Путин назвал разрушение дамбы Каховской ГЭС варварской акцией Киева, которая была осуществлена с подачи кураторов из западных государств.
По его словам, варварская акция Киева привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.