Власти: уровень воды в Алёшках и Голой Пристани начал снижаться

Уровень воды в городах Алёшки и Голая Пристань Херсонской области начал снижаться, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

«В Алёшках и Голой Пристани уровень воды только начал понижаться», — написал Алексеенко в своём Telegram-канале.

Он отметил, что спасательная операция продолжается.

Ранее президент России Владимир Путин назвал разрушение дамбы Каховской ГЭС варварской акцией Киева, которая была осуществлена с подачи кураторов из западных государств.

По его словам, варварская акция Киева привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.