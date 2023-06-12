Российские военные начали санобработку в районах наводнения в Херсонской области
Об этом в своём Telegram-канале написал врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«Сегодня началась санитарная обработка местности», — говорится в сообщении.
Сальдо также отметил, что с 12 июня начинается вакцинация жителей Голопристанского и Скадовского муниципальных округов.
Ранее сообщалось, что всего с затопленных территорий в Херсонской области было эвакуировано 7,1 тыс. человек.
Также Сальдо подписал указ о выплатах для пострадавших при ЧП в Херсонской области.