Российские военные начали санобработку в районах наводнения в Херсонской области

Специалисты Минобороны России начали санитарную обработку местности после снижения уровня воды в районах Херсонской области, которые были затоплены в результате разрушения плотины Каховской ГЭС.

Об этом в своём Telegram-канале написал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Сегодня началась санитарная обработка местности», — говорится в сообщении.

Сальдо также отметил, что с 12 июня начинается вакцинация жителей Голопристанского и Скадовского муниципальных округов.

Ранее сообщалось, что всего с затопленных территорий в Херсонской области было эвакуировано 7,1 тыс. человек.

Также Сальдо подписал указ о выплатах для пострадавших при ЧП в Херсонской области.