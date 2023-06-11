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В Курганской области зафиксирован первый случай гибели от отравления контрафактным сидром

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Жительница Курганской области, отравившаяся контрафактным сидром, умерла в больнице. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
В Курганской области зафиксирован первый случай гибели от отравления контрафактным сидром
  • Gettyimages.ru

«Пациентка, поступившая в тяжёлом состоянии из Шумихи в начале недели... скончалась сегодня, 11 июня», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что второй пострадавший от отравления алкоголем в Курганской области находится в реанимации, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее стало известно, что число жертв отравления алкоголем в Нижегородской области возросло до трёх.

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