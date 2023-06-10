Минздрав: число жертв отравления алкоголем в Нижегородской области возросло до трёх

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что количество скончавшихся от употребления суррогатного алкоголя в регионе возросло до трёх человек.

Об этом он написал в Telegram.

«От приёма суррогатного алкоголя в Нижегородской области скончались три человека», — говорится в сообщении.

Как рассказал Мелик-Гусейнов, один из пострадавших скончался в реанимации.

В данный момент в больнице находится один человек, отравившийся суррогатным алкоголем. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое, добавил министр.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что второй случай отравления метанолом в результате употребления сидра зафиксирован в Курганской области.