Минздрав: число жертв отравления алкоголем в Нижегородской области возросло до трёх
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«От приёма суррогатного алкоголя в Нижегородской области скончались три человека», — говорится в сообщении.
Как рассказал Мелик-Гусейнов, один из пострадавших скончался в реанимации.
В данный момент в больнице находится один человек, отравившийся суррогатным алкоголем. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое, добавил министр.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что второй случай отравления метанолом в результате употребления сидра зафиксирован в Курганской области.