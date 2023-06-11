Путин поздравил руководство ОНФ с юбилеем со дня проведения учредительного съезда

Президент России Владимир Путин поздравил руководство и членов Общероссийского народного фронта (ОНФ) с юбилеем организации и отметил труд ОНФ на благо граждан.

«Важно, что вы трудитесь в интересах наших граждан, ставите во главу угла их нужды и чаяния, помогаете в решении насущных проблем... И конечно, особо отмечу вашу кропотливую, востребованную работу с обращениями миллионов людей, поступающих на прямую линию», — говорится в поздравительной телеграмме.

Путин подчеркнул, что ОНФ оказывает поддержку участникам спецоперации на Украине и жителям новых регионов России. По его словам, на это нацелены инициативы #МыВместе, «Всё для Победы» и другие проекты.

В заключение глава государства пожелал руководству и членам организации успехов в осуществлении планов.

В конце августа 2022 года Общероссийский народный фронт передал 86 беспилотных летательных аппаратов учебному центру по управлению БПЛА имени Владимира Жоги — командира батальона «Спарта», который погиб при освобождении Волновахи.

В марте 2023 года российский актёр театра и кино, поэт Антон Шагин в рамках проекта «Всё для Победы!» ОНФ передал помощь бойцам спецназа, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции.