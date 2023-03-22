Российский актёр Антон Шагин совместно с ОНФ передал помощь бойцам в зоне спецоперации

Российский актёр театра и кино, поэт Антон Шагин в рамках проекта «Всё для Победы!» ОНФ передал помощь бойцам спецназа, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции.

По его словам, как передаёт РИА Новости, были привезены тепловизоры, бинокли и разная полезная техника.

«Передаём, гордимся и ждём с победой», — заявил Шагин.

Он добавил, что люди, которые участвовали передаче помощи, сердобольные и милосердные.

«Нашим людям нет равных», — сказал актёр.

В декабре стало известно, что пункты по сбору гуманитарной помощи и подарков детям и участникам СВО открылись на 19 фестивальных площадках «Московских сезонов» в рамках проекта «Москва помогает».