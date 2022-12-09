Узнать больше

Пункты по сбору подарков и гумпомощи открыли на 19 площадках «Московских сезонов»

Короткая ссылка
Пункты по сбору гуманитарной помощи и подарков детям и участникам СВО открылись на 19 фестивальных площадках «Московских сезонов» в рамках проекта «Москва помогает».
Пункты по сбору подарков и гумпомощи открыли на 19 площадках «Московских сезонов»
  • РИА Новости

Штабы организовали при участии Комитета общественных связей и молодёжной политики и команды «Мосволонтёра», передаёт «Москва 24».

В качестве новогодних подарков детям можно передать игрушки, книги, настольные игры, а также сладкие и творческие наборы. Подарки должны быть новыми, иметь упаковку и бирку.

Участникам СВО можно передать термобельё, носки, подарочные наборы, варежки, перчатки, стельки, мужские средства личной гигиены.

Ранее ФАН сообщало, что волонтёры Общероссийского народного фронта доставили продукты и средства гигиены пожилым и нуждающимся жителям труднодоступных населённых пунктов ЛНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить