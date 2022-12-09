Пункты по сбору подарков и гумпомощи открыли на 19 площадках «Московских сезонов»
- РИА Новости
Штабы организовали при участии Комитета общественных связей и молодёжной политики и команды «Мосволонтёра», передаёт «Москва 24».
В качестве новогодних подарков детям можно передать игрушки, книги, настольные игры, а также сладкие и творческие наборы. Подарки должны быть новыми, иметь упаковку и бирку.
Участникам СВО можно передать термобельё, носки, подарочные наборы, варежки, перчатки, стельки, мужские средства личной гигиены.
Ранее ФАН сообщало, что волонтёры Общероссийского народного фронта доставили продукты и средства гигиены пожилым и нуждающимся жителям труднодоступных населённых пунктов ЛНР.