Глава крымского парламента Константинов: коллекция скифского золота на Украине исчезнет
- РИА Новости
Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
«Дальше эта коллекция исчезнет и её никто не найдёт», — цитирует Константинова РИА Новости.
Как отметил парламентарий, коллекция принадлежит только Крыму, а решение Верховного суда Нидерландов является «серьёзным несмываемым грехом».
9 июня Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу крымских музеев и постановил передать скифское золото Украине.
В МИД России заявили, что решение суда в Нидерландах по скифскому золоту создаёт опасный прецедент.