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Глава крымского парламента Константинов: коллекция скифского золота на Украине исчезнет

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Глава парламента Крыма Владимир Константинов выразил уверенность, что коллекция скифского золота исчезнет, как только её передадут Украине.
Глава крымского парламента Константинов: коллекция скифского золота на Украине исчезнет
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Дальше эта коллекция исчезнет и её никто не найдёт», — цитирует Константинова РИА Новости.

Как отметил парламентарий, коллекция принадлежит только Крыму, а решение Верховного суда Нидерландов является «серьёзным несмываемым грехом».

9 июня Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу крымских музеев и постановил передать скифское золото Украине.

В МИД России заявили, что решение суда в Нидерландах по скифскому золоту создаёт опасный прецедент.

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