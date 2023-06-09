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Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение о передаче скифского золота Украине

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Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу крымских музеев и постановил передать скифское золото Украине.
Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение о передаче скифского золота Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в решении суда.

«Апелляционный суд Амстердама постановил в октябре 2021 года, что коллекция должна быть передана государству Украина. Это решение остаётся в силе», — приводит заявление ТАСС.

Ранее российский посол в Нидерландах, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что нидерландские адвокаты боятся сотрудничать с крымскими музеями по делу о скифском золоте из-за санкций ЕС.

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