Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение о передаче скифского золота Украине

Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу крымских музеев и постановил передать скифское золото Украине.

Об этом говорится в решении суда.

«Апелляционный суд Амстердама постановил в октябре 2021 года, что коллекция должна быть передана государству Украина. Это решение остаётся в силе», — приводит заявление ТАСС.

Ранее российский посол в Нидерландах, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что нидерландские адвокаты боятся сотрудничать с крымскими музеями по делу о скифском золоте из-за санкций ЕС.