МИД России: решение суда в Нидерландах по скифскому золоту создаёт опасный прецедент

В Министерстве иностранных дел России заявили, что решение суда в Нидерландах о передаче скифского золота Украине создаёт опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве подчеркнули, что такое решение Нидерландов не стало неожиданным для России, поскольку нидерландская судебная система больше не отвечает стандартам справедливого правосудия.

«Вердикт Верховного суда Нидерландов создаёт очередной опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами», — говорится в заявлении.

В МИД добавили, что скифское золото является частью культурного наследия Крыма.

Россия не оставит без реакции такие решения, заключили в ведомстве.

9 июня Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу крымских музеев и постановил передать скифское золото Украине.