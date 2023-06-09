Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

МИД России: решение суда в Нидерландах по скифскому золоту создаёт опасный прецедент

Короткая ссылка
В Министерстве иностранных дел России заявили, что решение суда в Нидерландах о передаче скифского золота Украине создаёт опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами.
МИД России: решение суда в Нидерландах по скифскому золоту создаёт опасный прецедент
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве подчеркнули, что такое решение Нидерландов не стало неожиданным для России, поскольку нидерландская судебная система больше не отвечает стандартам справедливого правосудия.

«Вердикт Верховного суда Нидерландов создаёт очередной опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами», — говорится в заявлении.

В МИД добавили, что скифское золото является частью культурного наследия Крыма.

Россия не оставит без реакции такие решения, заключили в ведомстве.

9 июня Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу крымских музеев и постановил передать скифское золото Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить