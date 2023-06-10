Губернатор заявил, что в Псковской области создадут отряды содействия обороне и безопасности
- РИА Новости
«В ближайшее время проведём все необходимые организационные работы по формированию оперативных отрядов содействия обороне и безопасности», — сказал он в видеообращении в своём канале в Telegram.
Ведерников добавил, что такие отряды будут действовать во всех муниципалитетах. В зону их ответственности будет включено содействие силовым структурам в случае возможных чрезвычайных ситуаций в регионе.
«Речь идёт о тушении пожаров, ликвидации последствий ЧС, помощи в патрулировании важных объектов», — сказал губернатор.
30 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с командиром полка и командирами батальонов самообороны, они обсудили предложения по их оснащению и продолжению боевого сплачивания.
Гладков также сообщил, что гордится каждым бойцом областной самообороны.
По его словам, эти люди под обстрелами эвакуируют раненых и помогают старикам и детям, рискуя жизнью.