Гладков заявил, что гордится каждым бойцом белгородской самообороны

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что гордится каждым бойцом областной самообороны. Эти люди, рискуя жизнью, под обстрелами, эвакуируют раненых и помогают старикам и детям, сообщил губернатор во время прямого эфира.

«Сейчас вижу, как бойцы шебекинской самообороны круглосуточно, реально находясь под ежедневным обстрелом, первыми прибывают на место происшествия, эвакуируют раненых, помогают детям, помогают старикам, начинают обеспечивать безопасность, перекрывают улицы», — сказал Гладков.

В ответ на сообщения о профессионализме бойцов он подчеркнул, что люди делают это добровольно.

«Могу сказать, что горжусь каждым человеком, который в ней служит, особенно в тех отрядах, в тех отделениях, взводах, ротах, батальонах, которые находятся вдоль границы. Которые ежедневно рискуют своей жизнью — ни копейки не получая. Это чисто гражданская история, когда человек идёт защищать своё дело. Пусть враги об этом почаще думают», — отметил глава области.

Он также напомнил, что для бойцов организованы хорошая подготовка и боевое сплачивание.

30 мая Гладков встретился с командиром полка и командирами батальонов самообороны, они обсудили предложения по продолжению боевого сплачивания и их оснащение.