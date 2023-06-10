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Восемь пострадавших после удара ВСУ по ПВР в Херсонской области доставят в Крым

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Восемь человек, включая двоих детей, пострадавших из-за обстрела ВСУ пункта временного размещения в Херсонской области, доставят в Крым.
Восемь пострадавших после удара ВСУ по ПВР в Херсонской области доставят в Крым
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минздраве Крыма.

«В Республику Крым транспортируют восемь пострадавших в результате удара ВСУ по пункту временного размещения в Херсонской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди них есть двое несовершеннолетних с травмами средней степени тяжести.

Утром 10 июня врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения эвакуированных из подтопленных зон в Херсонской области.

У пострадавших в результате удара ВСУ по пункту временного размещения в Херсонской области ожоги и отравление угарным газом.

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