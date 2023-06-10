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Минобороны России: 16 регионов стали лидерами по набору контрактников

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16 регионов России лучше всего справились с планом по набору на контрактную службу, заявил статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков.
Минобороны России: 16 регионов стали лидерами по набору контрактников
  • РИА Новости

По данным Минобороны России, лучше всего с выполнением плана справились Москва и Севастополь, республики Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Коми, Тыва, Чечня, Астраханская, Воронежская, Мурманская, Пензенская, Сахалинская, Тюменская области и Еврейская автономная область.

В российские вооружённые силы на военную службу по контракту с начала июня были приняты более 13,5 тыс. человек.

8 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе визита на базы хранения Западного военного округа проверил подготовку техники и вооружений к отправке в зону проведения специальной военной операции.

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