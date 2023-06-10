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В Приморье организовали переправу для жителей двух сёл, где паводком залило часть дороги

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Для жителей двух сёл Уссурийского городского округа Приморского края организовали переправу на участках дороги, которые паводком залило после ливней.
В Приморье организовали переправу для жителей двух сёл, где паводком залило часть дороги
  • РИА Новости

«Сотрудниками МЧС организована переправа людей в отрезанных водой территориях в Приморье... Также проводится откачка воды в районе дамбы на Семи ветрах», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что на территории Курганинского района Кубани 43 приусадебных участка оказались подтопленными из-за непогоды.

17 мая Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) сообщил, что дождевые паводки с опасными уровнями воды могут образоваться в ближайшее время на реках Кубани.

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