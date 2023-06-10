В Приморье организовали переправу для жителей двух сёл, где паводком залило часть дороги

Для жителей двух сёл Уссурийского городского округа Приморского края организовали переправу на участках дороги, которые паводком залило после ливней.

«Сотрудниками МЧС организована переправа людей в отрезанных водой территориях в Приморье... Также проводится откачка воды в районе дамбы на Семи ветрах», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что на территории Курганинского района Кубани 43 приусадебных участка оказались подтопленными из-за непогоды.

17 мая Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) сообщил, что дождевые паводки с опасными уровнями воды могут образоваться в ближайшее время на реках Кубани.