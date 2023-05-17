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ВНИИ ГОЧС: ливни могут вызвать паводки на реках Краснодарского края

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Дождевые паводки с опасными уровнями воды могут образоваться в ближайшее время на реках Кубани.

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«На реках бассейна реки Кубань в Краснодарском крае прогнозируется прохождение дождевых паводков, что может привести к поднятию уровней воды до неблагоприятных отметок», — сказано в заявлении.

15 мая сообщалось, что в Якутии объявили штормовое предупреждение в связи с началом ледохода на реке Лене.

В результате паводка в восьми районах подтоплено 22 жилых дома и более 200 дворовых территорий.

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