В Якутии паводком подтопило 22 жилых дома

В Якутии объявили штормовое предупреждение в связи с началом ледохода на реке Лене. Как уточняется, к настоящему времени в результате паводка в восьми районах подтоплено 22 жилых дома и более 200 дворовых территорий.

Об этом информирует ОТР со ссылкой на пресс-службу Госкомобеспечения республики.

В то же время стало известно, что в Челябинской области дымка от пожаров, действующих в соседних регионах, может сохраняться в течение двух-трёх дней. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.

Там уточнили, что ветер приносит в регион дым от пожаров из Свердловской, Курганской и Тюменской областей.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о повышенном давлении в Москве в первой половине недели.