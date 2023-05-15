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В Якутии паводком подтопило 22 жилых дома

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В Якутии объявили штормовое предупреждение в связи с началом ледохода на реке Лене. Как уточняется, к настоящему времени в результате паводка в восьми районах подтоплено 22 жилых дома и более 200 дворовых территорий.
В Якутии паводком подтопило 22 жилых дома
  • РИА Новости

Об этом информирует ОТР со ссылкой на пресс-службу Госкомобеспечения республики.

В то же время стало известно, что в Челябинской области дымка от пожаров, действующих в соседних регионах, может сохраняться в течение двух-трёх дней. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.

Там уточнили, что ветер приносит в регион дым от пожаров из Свердловской, Курганской и Тюменской областей.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о повышенном давлении в Москве в первой половине недели.

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