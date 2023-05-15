В Якутии паводком подтопило 22 жилых дома
- РИА Новости
Об этом информирует ОТР со ссылкой на пресс-службу Госкомобеспечения республики.
В то же время стало известно, что в Челябинской области дымка от пожаров, действующих в соседних регионах, может сохраняться в течение двух-трёх дней. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.
Там уточнили, что ветер приносит в регион дым от пожаров из Свердловской, Курганской и Тюменской областей.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о повышенном давлении в Москве в первой половине недели.