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Синоптик Вильфанд предупредил о повышенном давлении в первой половине предстоящей недели

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Полина Полетаева
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в столице в начале предстоящей недели.
Синоптик Вильфанд предупредил о повышенном давлении в первой половине предстоящей недели
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Он сообщил, что после сегодняшнего «очень тёплого, июньского дня» наступит понижение температуры.

«Завтра ожидается +17...+19 °С. В понедельник +18...+20 °С, а во вторник +20...+22 °С. Все эти температуры приближены к норме. То есть завтрашнее «понижение» температуры на самом деле ничего не означает, потому что сегодня температура на два-три градуса выше нормы. Связано это с тем, что именно в воскресенье через Москву проходит холодный фронт. Он не будет выражен в осадках, потому что давление высокое, но изменится направление ветра с северо-западного на северо-восточный», — рассказал Вильфанд.

Синоптик также отметил, что с середины следующей недели температура будет каждодневно повышаться на один-два градуса.

«К концу рабочей недели температура в Москве и Московской области приблизится к отметке +25 °С. До среды включительно давление будет повышенным, но в последующие дни оно будет около или чуть-чуть выше нормы. И хотя облачность во второй половине недели увеличится, существенных осадков ни в первой, ни во второй половине недели не прогнозируется», — заключил собеседник RT.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что температура в Москве достигла максимальных значений с начала 2023 года.

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