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МЧС: более 40 приусадебных участков остаются подтопленными на Кубани

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На территории Курганинского района Кубани 43 приусадебных участка оказались подтопленными из-за непогоды.
МЧС: более 40 приусадебных участков остаются подтопленными на Кубани
  • РИА Новости

Об этом сообщили в краевом ГУМЧС России.

«На данный момент остаются подтопленными в Курганинске 43 приусадебных участка. Подтопленных домовладений нет», — передаёт заявление РИА Новости.

Кроме того, отмечается, что на территории Лабинского, Кущёвского, Новокубанского и Курганинского районов в 13 населённых пунктах произошли подтопления 247 приусадебных участков.

Также в 245 домов заходила вода.

17 мая Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) сообщил, что дождевые паводки с опасными уровнями воды могут образоваться в ближайшее время на реках Кубани.

20 мая режим ЧС был введён в Амгинском районе Якутии, где река Амга вышла из берегов и подтопила дома в двух сёлах.

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