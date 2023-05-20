Режим ЧС ввели в районе Якутии, где река вышла из берегов и подтопила два села
- РИА Новости
Об этом сообщает оперативный штаб республики.
«Наблюдается повышение уровня воды на участке Буяга — Амга. Проезд отсутствует в сёла Сэргэ-Бэс, Сулгаччы, Болугур, Оннес», — говорится в сообщении.
Отмечается, что у села Амга уровень воды в реке превысил критическую отметку, ожидается дальнейшее повышение уровней воды.
15 мая сообщалось, что в Якутии объявили штормовое предупреждение в связи с началом ледохода на реке Лене.
В результате паводка в восьми районах подтоплено 22 жилых дома и более 200 дворовых территорий.