Режим ЧС ввели в районе Якутии, где река вышла из берегов и подтопила два села

Режим ЧС введён в Амгинском районе Якутии, где река Амга вышла из берегов и подтопила дома в двух сёлах.

Об этом сообщает оперативный штаб республики.

«Наблюдается повышение уровня воды на участке Буяга — Амга. Проезд отсутствует в сёла Сэргэ-Бэс, Сулгаччы, Болугур, Оннес», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у села Амга уровень воды в реке превысил критическую отметку, ожидается дальнейшее повышение уровней воды.

15 мая сообщалось, что в Якутии объявили штормовое предупреждение в связи с началом ледохода на реке Лене.

В результате паводка в восьми районах подтоплено 22 жилых дома и более 200 дворовых территорий.