Депутат Госдумы Чаплин рассказал, как оформить на себя заброшенный садовый участок

Существует несколько вариантов законного оформления заброшенного соседского садового участка на себя.

Об этом заявил председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин.

В частности, отметил Чаплин, изъятие возможно, если лицо ухаживает за земельным участком или проживает в бесхозном доме, а законные владельцы в течение 15 лет не предъявляют свои права на имущество.

«В этом случае для пользователя появляется возможность стать полноправным собственником», — цитирует Чаплина РИА Новости.

Ранее Чаплин в беседе с ФАН рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачного участка.

Эксперт НТИ по телекоммуникациям, директор центра координации научных исследований ГУАП Алексей Рабин в беседе с RT рассказал о том, как подключить интернет на дачном участке.