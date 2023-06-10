Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Депутат Госдумы Чаплин рассказал, как оформить на себя заброшенный садовый участок

Короткая ссылка
Существует несколько вариантов законного оформления заброшенного соседского садового участка на себя.
Депутат Госдумы Чаплин рассказал, как оформить на себя заброшенный садовый участок
  • globallookpress.com
  • © Svetlana Vozmilova

Об этом заявил председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин.

В частности, отметил Чаплин, изъятие возможно, если лицо ухаживает за земельным участком или проживает в бесхозном доме, а законные владельцы в течение 15 лет не предъявляют свои права на имущество.

«В этом случае для пользователя появляется возможность стать полноправным собственником», — цитирует Чаплина РИА Новости

Ранее Чаплин в беседе с ФАН рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачного участка.

Эксперт НТИ по телекоммуникациям, директор центра координации научных исследований ГУАП Алексей Рабин в беседе с RT рассказал о том, как подключить интернет на дачном участке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить