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Собянин: за последние пять лет промышленность Москвы выросла в два раза

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город достойно поможет экономике страны и обеспечит всё, что необходимо для фронта.
Собянин: за последние пять лет промышленность Москвы выросла в два раза
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По его словам, за последние пять лет промышленность столицы выросла в два раза.

Об этом он сказал на конференции московского отделения партии «Единая Россия».

«Наша с вами первостепенная задача — обеспечить экономику города, социальную защищённость жителей. Несмотря ни на что, сделать всё, чтобы поддержать наших ребят, бойцов, которые сегодня защищают нашу Родину на фронте. Сделать всё для победы! Для этого надо сделать так, чтобы мы были консолидированы, шли к победе. И тогда у нас всё получится. Благодаря вам, москвичам», — сказал Собянин.

Ранее, как сообщала НСН, Собянин сообщил, что производство станков для металлообработки в столице увеличилось в 2,2 раза за январь — март 2023 года.

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