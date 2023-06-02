Собянин заявил о двукратном росте производства станков для основных сфер промышленности
- РИА Новости
Об этом пишет НСН.
По его словам, выпускаемые станки позволяют производить изделия разной формы и размеров, которые необходимы для автомобильных, строительных, аэрокосмических и электронных предприятий.
Кроме того, с прошлого года в столице производятся компактные фрезерные станки.
«Мэр столицы сообщил, что в производстве компактных станков используются российские материалы», — сообщает агентство.
По словам Собянина, они на 30—50% дешевле, чем иностранные аналоги.
Ранее заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в беседе с kp.ru сообщил, что московские предприятия выпустили бумажных изделий с января по март 2023 года на 5,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.