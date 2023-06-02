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Собянин заявил о двукратном росте производства станков для основных сфер промышленности

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что производство станков для металлообработки в столице увеличилось в 2,2 раза за январь — март 2023 года.
Собянин заявил о двукратном росте производства станков для основных сфер промышленности
  • РИА Новости

Об этом пишет НСН.

По его словам, выпускаемые станки позволяют производить изделия разной формы и размеров, которые необходимы для автомобильных, строительных, аэрокосмических и электронных предприятий.

Кроме того, с прошлого года в столице производятся компактные фрезерные станки.

«Мэр столицы сообщил, что в производстве компактных станков используются российские материалы», — сообщает агентство.

По словам Собянина, они на 30—50% дешевле, чем иностранные аналоги.

Ранее заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в беседе с kp.ru сообщил, что московские предприятия выпустили бумажных изделий с января по март 2023 года на 5,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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