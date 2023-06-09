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Кинолог Голубев назвал правила для социализации щенка

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал об основных правилах для социализации щенка.
Кинолог Голубев назвал правила для социализации щенка
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Радио 1» эксперт предупредил, что крайне важно не пропустить этап социализации щенка, потому что в будущем отсутствие такого этапа в жизни собаки может привести к поведенческим проблемам животного.

«Во время социализации щенок изучает мир. Не препятствуйте этому и расширяйте горизонты собаки как можно раньше», — сказал Голубев.

Кроме того, крайне важно разработать график прогулок с собакой, а также научить животное гулять на поводке.

Кинолог также посоветовал не ограничивать жизненное пространство щенка.

Ранее руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко в беседе с НСН заявила о необходимости ввести учёт собак, который позволил бы решить целый ряд проблем, в том числе самовыгул.

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