В России запустили производство инновационной системы передачи данных для нужд флота
- РИА Новости
Об этом сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на сайт «Ростеха».
Разработка предназначена для использования на надводных кораблях и объектах силовых ведомств на берегу.
Аппаратная стойка высокоскоростной многоканальной системы передачи данных (АС «Нептун-ВМСПД») обеспечивает непрерывную работу в условиях помех и обладает возможностью защищённой передачи данных.
Уточняется, что на сегодняшний день на рынке нет оборудования с подобными техническими характеристиками. Уже запущено его серийное производство.
Ранее сайт «ПолитЭксперт» сообщал, что экипажи кораблей Тихоокеанского флота провели учения с высадкой десанта на побережье в Приморском крае.