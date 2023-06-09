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В России запустили производство инновационной системы передачи данных для нужд флота

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В России наладят выпуск уникального оборудования для высокоскоростной многоканальной системы передачи данных для кораблей.
В России запустили производство инновационной системы передачи данных для нужд флота
  • РИА Новости

Об этом сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на сайт «Ростеха».

Разработка предназначена для использования на надводных кораблях и объектах силовых ведомств на берегу.

Аппаратная стойка высокоскоростной многоканальной системы передачи данных (АС «Нептун-ВМСПД») обеспечивает непрерывную работу в условиях помех и обладает возможностью защищённой передачи данных.

Уточняется, что на сегодняшний день на рынке нет оборудования с подобными техническими характеристиками. Уже запущено его серийное производство.

Ранее сайт «ПолитЭксперт» сообщал, что экипажи кораблей Тихоокеанского флота провели учения с высадкой десанта на побережье в Приморском крае.

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