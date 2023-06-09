В России запустили производство инновационной системы передачи данных для нужд флота

В России наладят выпуск уникального оборудования для высокоскоростной многоканальной системы передачи данных для кораблей.

Об этом сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на сайт «Ростеха».

Разработка предназначена для использования на надводных кораблях и объектах силовых ведомств на берегу.

Аппаратная стойка высокоскоростной многоканальной системы передачи данных (АС «Нептун-ВМСПД») обеспечивает непрерывную работу в условиях помех и обладает возможностью защищённой передачи данных.

Уточняется, что на сегодняшний день на рынке нет оборудования с подобными техническими характеристиками. Уже запущено его серийное производство.

Ранее сайт «ПолитЭксперт» сообщал, что экипажи кораблей Тихоокеанского флота провели учения с высадкой десанта на побережье в Приморском крае.