Президент России Владимир Путин выступил против возвращения к советской системе образования.

В ходе встречи с премьерами ЕАЭС он заявил, что Россия предложила развивать в рамках объединения «свободу знаний», что означает внедрение общих принципов и стандартов.

«Это совсем не значит, что мы должны вместе с вами — а мы все родом из Советского Союза — вернуться к советской системе образования и талдычить какие-то постулаты 30-летней или 50-летней давности. Совсем нет», — отметил президент.

По словам Путина, необходимо опираться на фундаментальные основы собственной системы образования, но при этом «двигаться вперёд, брать самое лучшее, что есть в мире и создавать своё».

В феврале первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что российское образование после отказа от болонской системы будет опираться на всё лучшее, что есть в его традициях, в том числе на советские стандарты.

По его словам, при реформе образования необходимо соблюсти правильный баланс опыта, наследия и современных изменений.

23 мая министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что массовый переход на новую систему высшего образования планируется в 2025 году.