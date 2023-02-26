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Кириенко призвал опираться на лучшие традиции образования при отказе от Болонской системы

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Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что российское образование после отказа от Болонской системы будет опираться на всё лучшее, что есть в его традициях, в том числе советские стандарты.

Об этом, как сообщает ТАСС, он рассказал на педагогической дискуссии «Год педагога и наставника глазами педагога».

«Мы не имеем право потерять это наследие, должны его бережно использовать, в том числе и наследие советской школы», — сказал Кириенко.

По его словам, при реформе образования необходимо соблюсти правильный баланс опыта, наследия и современных изменений.

Ранее Сергей Кириенко заявил, что педагоги трудятся на «линии фронта» за будущее России.

Летом прошлого года министр высшего образования и науки России Валерий Фальков заявил, что обновлённую систему образования в России могут ввести со следующего учебного года.

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