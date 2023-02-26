Кириенко призвал опираться на лучшие традиции образования при отказе от Болонской системы

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что российское образование после отказа от Болонской системы будет опираться на всё лучшее, что есть в его традициях, в том числе советские стандарты.

Об этом, как сообщает ТАСС, он рассказал на педагогической дискуссии «Год педагога и наставника глазами педагога».

«Мы не имеем право потерять это наследие, должны его бережно использовать, в том числе и наследие советской школы», — сказал Кириенко.

По его словам, при реформе образования необходимо соблюсти правильный баланс опыта, наследия и современных изменений.

Ранее Сергей Кириенко заявил, что педагоги трудятся на «линии фронта» за будущее России.

Летом прошлого года министр высшего образования и науки России Валерий Фальков заявил, что обновлённую систему образования в России могут ввести со следующего учебного года.