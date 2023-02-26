Кириенко призвал опираться на лучшие традиции образования при отказе от Болонской системы
Об этом, как сообщает ТАСС, он рассказал на педагогической дискуссии «Год педагога и наставника глазами педагога».
«Мы не имеем право потерять это наследие, должны его бережно использовать, в том числе и наследие советской школы», — сказал Кириенко.
По его словам, при реформе образования необходимо соблюсти правильный баланс опыта, наследия и современных изменений.
Ранее Сергей Кириенко заявил, что педагоги трудятся на «линии фронта» за будущее России.
Летом прошлого года министр высшего образования и науки России Валерий Фальков заявил, что обновлённую систему образования в России могут ввести со следующего учебного года.