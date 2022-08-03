Фальков: обновлённую систему образования в России могут ввести со следующего учебного года
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Его слова приводит РИА Новости.
«Если наши предложения будут приняты, то, конечно, это со следующего учебного года», — заявил Фальков.
Также он сообщил, что процесс изменения системы образования в России не одномоментный, «это работа на долгие годы». Министр объяснил, что «здесь нельзя всё перестроить в одночасье».
Фальков добавил, что планируется в середине сентября представить наработки по обновлённой системе образования.
Ранее министр заявил, что отказ России от болонской системы образования не отразится на признании российских дипломов в зарубежных странах.