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Фальков: обновлённую систему образования в России могут ввести со следующего учебного года

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Министр высшего образования и науки России Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что обновлённую систему образования на смену болонской системе в стране могут запустить уже в следующем учебном году.
Фальков: обновлённую систему образования в России могут ввести со следующего учебного года
  • Gettyimages.ru
  • © PeopleImages

Его слова приводит РИА Новости

«Если наши предложения будут приняты, то, конечно, это со следующего учебного года», — заявил Фальков.

Также он сообщил, что процесс изменения системы образования в России не одномоментный, «это работа на долгие годы». Министр объяснил, что «здесь нельзя всё перестроить в одночасье».

Фальков добавил, что планируется в середине сентября представить наработки по обновлённой системе образования.

Ранее министр заявил, что отказ России от болонской системы образования не отразится на признании российских дипломов в зарубежных странах.

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