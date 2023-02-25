Кириенко заявил, что педагоги трудятся на «линии фронта» за будущее России
- РИА Новости
«То, чем занимаются сегодня наши педагоги, — это тоже линия фронта, линия «фронта» за будущее», — приводит РИА Новости его слова.
Кириенко отметил, что работники сферы образования достойны колоссального уважения и благодарности за свой труд не только от учеников, но и от всей России.
В декабре министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в Донецкой, Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях не хватает учителей по истории и русскому языку.
По его словам, учебник истории для старших классов, в который войдёт раздел об СВО, будет готов в марте 2023 года.