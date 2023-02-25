Кириенко заявил, что педагоги трудятся на «линии фронта» за будущее России

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что педагоги находятся на «линии фронта», борясь за будущее страны.

«То, чем занимаются сегодня наши педагоги, — это тоже линия фронта, линия «фронта» за будущее», — приводит РИА Новости его слова.

Кириенко отметил, что работники сферы образования достойны колоссального уважения и благодарности за свой труд не только от учеников, но и от всей России.

В декабре министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в Донецкой, Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях не хватает учителей по истории и русскому языку.

По его словам, учебник истории для старших классов, в который войдёт раздел об СВО, будет готов в марте 2023 года.