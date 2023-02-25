Узнать больше

Кириенко заявил, что педагоги трудятся на «линии фронта» за будущее России

Короткая ссылка
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что педагоги находятся на «линии фронта», борясь за будущее страны.
Кириенко заявил, что педагоги трудятся на «линии фронта» за будущее России
  • РИА Новости

«То, чем занимаются сегодня наши педагоги, — это тоже линия фронта, линия «фронта» за будущее», — приводит РИА Новости его слова.

Кириенко отметил, что работники сферы образования достойны колоссального уважения и благодарности за свой труд не только от учеников, но и от всей России.

В декабре министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в Донецкой, Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях не хватает учителей по истории и русскому языку.

По его словам, учебник истории для старших классов, в который войдёт раздел об СВО, будет готов в марте 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить