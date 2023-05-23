Фальков: массовый переход на новую систему высшего образования планируется в 2025 году
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Об этом пишет ТАСС.
По его словам, проект рассчитан на три года полностью и ключевыми будут 2023–2024 годы.
«В 2026-м он завершается. Я думаю, что массовый переход — это 2025 год», — заявил Фальков.
По его словам, четырёхлетний срок обучения в новой системе высшего образования будет сохранён.
Как он отметил, благодаря этой программе, выпускники смогут раньше выйти на рынок труда, а рынок труда в условиях дефицита может быстрее получить квалифицированных работников.