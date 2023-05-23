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Фальков: массовый переход на новую систему высшего образования планируется в 2025 году

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Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1» сообщил, что массовый переход на новую систему высшего образования планируется в 2025 году.
Фальков: массовый переход на новую систему высшего образования планируется в 2025 году
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, проект рассчитан на три года полностью и ключевыми будут 2023–2024 годы.

«В 2026-м он завершается. Я думаю, что массовый переход — это 2025 год», — заявил Фальков.

По его словам, четырёхлетний срок обучения в новой системе высшего образования будет сохранён.

Как он отметил, благодаря этой программе, выпускники смогут раньше выйти на рынок труда, а рынок труда в условиях дефицита может быстрее получить квалифицированных работников.

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