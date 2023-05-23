Фальков заявил, что 4-летний срок обучения в новой системе высшего образования сохранят
«Мы сохранили сознательно такую возможность. Понимаете, рынок труда сегодня — он сложно организован. И есть запрос в том числе на программы подготовки четырёхлетние», — цитирует его ТАСС.
Как он отметил, благодаря этой программе, выпускники смогут раньше выйти на рынок труда, а рынок труда в условиях дефицита может быстрее получить квалифицированных работников.
«Наиболее всегда ярким таким примером для такого рода программ является сфера информационных технологий. Когда для достаточно простых видов деятельности в области информационных технологий четырёх лет более чем достаточно», — подчеркнул министр.
Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023 учебного года пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования в России.
Проект предусматривает введение базового высшего (сроком от четырёх до шести лет) и специализированного высшего образования (от года до трёх лет).
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с RT прокомментировала указ.