Фальков заявил, что 4-летний срок обучения в новой системе высшего образования сохранят

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1», что четырёхлетний срок обучения в новой системе высшего образования будет сохранён.

«Мы сохранили сознательно такую возможность. Понимаете, рынок труда сегодня — он сложно организован. И есть запрос в том числе на программы подготовки четырёхлетние», — цитирует его ТАСС.

Как он отметил, благодаря этой программе, выпускники смогут раньше выйти на рынок труда, а рынок труда в условиях дефицита может быстрее получить квалифицированных работников.

«Наиболее всегда ярким таким примером для такого рода программ является сфера информационных технологий. Когда для достаточно простых видов деятельности в области информационных технологий четырёх лет более чем достаточно», — подчеркнул министр.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023 учебного года пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования в России.

Проект предусматривает введение базового высшего (сроком от четырёх до шести лет) и специализированного высшего образования (от года до трёх лет).

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с RT прокомментировала указ.