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Начальник пункта: около 350 человек находятся в ПВР Белгорода

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Начальник пункта временного размещения на базе учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной Антон Малёванный сообщил, что около 350 человек находятся в ПВР Белгорода.
Начальник пункта: около 350 человек находятся в ПВР Белгорода
  • РИА Новости

«Максимально у нас 920 коек, на 9 утра числится 349 человек, из них 26 детей и шесть маломобильных граждан», — цитирует его РИА Новости.

Они могут находиться в ПВР максимум до трёх дней, однако есть люди, которые отказываются куда-либо переезжать, и они могут остаться в пункте, «пока у них дома не станет безопасно», добавил Малёванный.

По его словам, с 1 июня около 15 тыс. человек уже прошли регистрацию, из них более 8 тыс. — в данном ПВР.

6 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что более 8 тыс. жителей, эвакуированных из Шебекинского округа в связи с обстрелами со стороны украинской армии, находятся в ПВР в пяти муниципалитетах региона.

Ряд жителей находятся в Курской, Брянской, Воронежской, Калужской и Московской областях.

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