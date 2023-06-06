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Губернатор: более 8 тысяч жителей Белгородской области находятся в ПВР

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Более 8 тыс. жителей, эвакуированных из Шебекинского округа Белгородской области в связи с обстрелами со стороны украинской армии, находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в пяти муниципалитетах региона.
Губернатор: более 8 тысяч жителей Белгородской области находятся в ПВР
  • РИА Новости

Об этом проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«На сегодняшний день в ПВР находятся более 8 тыс. человек в пяти муниципалитетах», — заявил губернатор в своём Telegram-канале. 

Также он рассказал, что ряд жителей находятся в Курской, Брянской, Воронежской, Калужской и Московской областях.

Ранее военкор RT Игорь Жданов показал, как выглядит Шебекино после того, как город начала обстреливать украинская армия.

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