Губернатор: более 8 тысяч жителей Белгородской области находятся в ПВР

Более 8 тыс. жителей, эвакуированных из Шебекинского округа Белгородской области в связи с обстрелами со стороны украинской армии, находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в пяти муниципалитетах региона.

Об этом проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«На сегодняшний день в ПВР находятся более 8 тыс. человек в пяти муниципалитетах», — заявил губернатор в своём Telegram-канале.

Также он рассказал, что ряд жителей находятся в Курской, Брянской, Воронежской, Калужской и Московской областях.

Ранее военкор RT Игорь Жданов показал, как выглядит Шебекино после того, как город начала обстреливать украинская армия.