Губернатор: более 8 тысяч жителей Белгородской области находятся в ПВР
- РИА Новости
Об этом проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«На сегодняшний день в ПВР находятся более 8 тыс. человек в пяти муниципалитетах», — заявил губернатор в своём Telegram-канале.
Также он рассказал, что ряд жителей находятся в Курской, Брянской, Воронежской, Калужской и Московской областях.
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