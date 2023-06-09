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Опрос: 5% жителей Москвы заявили об отсутствии стресса на работе

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Каждый третий житель Москвы оценивает свой уровень напряжения как высокий или очень высокий.

Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказали в сервисе по поиску работы SuperJob.

Отмечается, что по шкале от 0 до 5 уровень напряжения среднестатистического работающего составляет 3,7 балла.

При этом мужчины испытывают тревогу на работе практически наравне с женщинами.

Ранее «Известия» привели результаты исследования FinExpertiza, согласно которым число россиян с доходом выше среднего увеличилось на 9,4 млн человек в 2022 году — до 53,1 млн.

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