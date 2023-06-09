Подозреваемый в шпионаже в пользу ФРГ житель Омска арестован на два месяца
«Центральным районным судом Омска указанному лицу по ходатайству органов следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 августа», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».
Ранее ФСБ сообщила, что задержан бывший сотрудник омского предприятия оборонной промышленности, который занимался шпионажем в интересах ФРГ.
Отмечается, что россиянину обещали помощь в получении им немецкого гражданства.