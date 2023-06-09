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Верховный суд подтвердил законность штрафа Apple по делу с «Лабораторией Касперского»

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Верховный суд России подтвердил законность штрафа ФАС на 906 млн рублей в отношении компании Apple по делу с «Лабораторией Касперского» за злоупотребление доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.

«Верховный суд подтвердил законность штрафа ФАС в отношении Apple в размере 906 млн рублей», — сказано в ФАС.

27 февраля Apple уплатила антимонопольный штраф в размере 906 млн рублей после обращения «Лаборатории Касперского» о злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений.

1 июня в «Лаборатории Касперского» заявили, что десятки смартфонов iPhone сотрудников компании оказались заражены шпионской программой.

Отмечается, что целью атаки было незаметное внедрение шпионского модуля в iPhone сотрудников компании — как топ-менеджмента, так и руководителей среднего звена.

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