Верховный суд подтвердил законность штрафа Apple по делу с «Лабораторией Касперского»

Верховный суд России подтвердил законность штрафа ФАС на 906 млн рублей в отношении компании Apple по делу с «Лабораторией Касперского» за злоупотребление доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.

«Верховный суд подтвердил законность штрафа ФАС в отношении Apple в размере 906 млн рублей», — сказано в ФАС. 27 февраля Apple уплатила антимонопольный штраф в размере 906 млн рублей после обращения «Лаборатории Касперского» о злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений. 1 июня в «Лаборатории Касперского» заявили, что десятки смартфонов iPhone сотрудников компании оказались заражены шпионской программой. Отмечается, что целью атаки было незаметное внедрение шпионского модуля в iPhone сотрудников компании — как топ-менеджмента, так и руководителей среднего звена.