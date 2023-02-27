РИА Новости: Apple уплатила антимонопольный штраф в размере 906 млн рублей
- Gettyimages.ru
- © Future Publishing
Об этом сообщил журналистам источник, знакомый с ходом дела.
«Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 906 млн рублей… Это дело «Лаборатории Касперского», — цитирует его РИА Новости.
Компании грозило удвоение штрафа в случае его неуплаты в срок, отметил собеседник.
17 января Федеральная антимонопольная служба оштрафовала компанию Apple на 1,2 млрд рублей за навязывание использования её платёжной системы в приложениях российских разработчиков.