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РИА Новости: Apple уплатила антимонопольный штраф в размере 906 млн рублей

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Американская компания Apple уплатила антимонопольный штраф в размере 906 млн рублей после обращения «Лаборатории Касперского» о злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений.
РИА Новости: Apple уплатила антимонопольный штраф в размере 906 млн рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Future Publishing

Об этом сообщил журналистам источник, знакомый с ходом дела.

«Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 906 млн рублей… Это дело «Лаборатории Касперского», — цитирует его РИА Новости.

Компании грозило удвоение штрафа в случае его неуплаты в срок, отметил собеседник.

17 января Федеральная антимонопольная служба оштрафовала компанию Apple на 1,2 млрд рублей за навязывание использования её платёжной системы в приложениях российских разработчиков.

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