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Сальдо: Киев увеличивает сброс воды через ДнепроГЭС, чтобы уровень затопления держался

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Киев намеренно увеличивает сброс воды через ДнепроГЭС, поэтому уровень затопления в Алёшкинском и Голопристанском округах остаётся максимальным.
Сальдо: Киев увеличивает сброс воды через ДнепроГЭС, чтобы уровень затопления держался
  • AP

«Из-за намеренного увеличения киевским режимом сброса воды через ДнепроГЭС уровень затопления на территориях Алёшкинского и Голопристанского муниципальных округов остаётся максимальным — 12 м», — написал он в Telegram.

Сальдо добавил, что в Новокаховском городском округе вода спала на 2,5 м, до отметки 9,5 м.

Он также сообщил об угрозе обмеления Каховского магистрального канала.

После разрушения Каховской ГЭС уровень воды в Новой Каховке снизился на 2 м.

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