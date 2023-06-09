Сальдо: Киев увеличивает сброс воды через ДнепроГЭС, чтобы уровень затопления держался

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Киев намеренно увеличивает сброс воды через ДнепроГЭС, поэтому уровень затопления в Алёшкинском и Голопристанском округах остаётся максимальным.

«Из-за намеренного увеличения киевским режимом сброса воды через ДнепроГЭС уровень затопления на территориях Алёшкинского и Голопристанского муниципальных округов остаётся максимальным — 12 м», — написал он в Telegram.

Сальдо добавил, что в Новокаховском городском округе вода спала на 2,5 м, до отметки 9,5 м.

Он также сообщил об угрозе обмеления Каховского магистрального канала.

После разрушения Каховской ГЭС уровень воды в Новой Каховке снизился на 2 м.