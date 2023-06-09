Сальдо: Киев увеличивает сброс воды через ДнепроГЭС, чтобы уровень затопления держался
- AP
«Из-за намеренного увеличения киевским режимом сброса воды через ДнепроГЭС уровень затопления на территориях Алёшкинского и Голопристанского муниципальных округов остаётся максимальным — 12 м», — написал он в Telegram.
Сальдо добавил, что в Новокаховском городском округе вода спала на 2,5 м, до отметки 9,5 м.
Он также сообщил об угрозе обмеления Каховского магистрального канала.
После разрушения Каховской ГЭС уровень воды в Новой Каховке снизился на 2 м.