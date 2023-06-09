СК: атаку БПЛА в Воронеже осуществили действовавшие в интересах Украины лица
- РИА Новости
«9 июня 2023 года около 10 часов утра лица, действующие в интересах военно-политического руководства Украины, совершили атаку с использованием беспилотного летательного аппарата, снабжённого взрывным устройством, на территорию города Воронежа», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в результате столкновения с домом на улице Белинского были повреждены конструктивные элементы здания.
По меньшей мере три человека получили ранения.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее сообщил, что помещение в доме на улице Белинского в Воронеже, в который попал беспилотник, было пустым.