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СК: атаку БПЛА в Воронеже осуществили действовавшие в интересах Украины лица

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Атаку, в ходе которой беспилотник попал в жилой дом в Воронеже, осуществили лица, которые действовали в интересах киевского режима, заявили в Следственном комитете России.
СК: атаку БПЛА в Воронеже осуществили действовавшие в интересах Украины лица
  • РИА Новости

«9 июня 2023 года около 10 часов утра лица, действующие в интересах военно-политического руководства Украины, совершили атаку с использованием беспилотного летательного аппарата, снабжённого взрывным устройством, на территорию города Воронежа», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в результате столкновения с домом на улице Белинского были повреждены конструктивные элементы здания.

По меньшей мере три человека получили ранения.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее сообщил, что помещение в доме на улице Белинского в Воронеже, в который попал беспилотник, было пустым.

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