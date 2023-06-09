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СК возбудил уголовное дело о теракте после попадания БПЛА в жилой дом в Воронеже

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после попадания БПЛА в жилой дом в Воронеже.
СК возбудил уголовное дело о теракте после попадания БПЛА в жилой дом в Воронеже
  • РИА Новости

«В результате столкновения БПЛА с жилым домом, расположенным по улице Белинского, были повреждены конструктивные элементы здания, а также кровля близлежащего частного домовладения, ранения получили не менее трёх гражданских лиц», — отметили в ведомстве.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее сообщил, что помещение в доме, в который попал беспилотник, было пустым.

Как пишет kp.ru, в настоящее время решается вопрос, нужно ли временно расселять дом или можно ограничиться одним подъездом.

Жительница Воронежа рассказала RT об инциденте с падением беспилотника в городе.

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