Губернатор Воронежской области: помещение в доме, куда попал беспилотник, было пустым
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Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«Помещение в доме на улице Белинского в Воронеже, в который сегодня попал беспилотник, было пустым», — написал он в Telegram.
Гусев уточнил, что на момент инцидента в нём не было людей.
Ранее стало известно о падении БПЛА в Воронеже.
В результате инцидента пострадали три человека.
Жительница Воронежа рассказала RT об инциденте с падением беспилотника в городе.