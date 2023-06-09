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Губернатор Воронежской области: помещение в доме, куда попал беспилотник, было пустым

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Помещение в доме на улице Белинского в Воронеже, в который попал беспилотник, было пустым.
Губернатор Воронежской области: помещение в доме, куда попал беспилотник, было пустым
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Помещение в доме на улице Белинского в Воронеже, в который сегодня попал беспилотник, было пустым», — написал он в Telegram.

Гусев уточнил, что на момент инцидента в нём не было людей.

Ранее стало известно о падении БПЛА в Воронеже.

В результате инцидента пострадали три человека.

Жительница Воронежа рассказала RT об инциденте с падением беспилотника в городе.

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