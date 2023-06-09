ВЦИОМ: Путину доверяют 78,8% россиян

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, президенту России Владимиру Путину доверяют 78,8% россиян.

На вопрос, они в целом одобряют или не одобряют деятельность президента России, 74,8% сообщили, что одобряют, 14,9% — не одобряют.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведён с 29 мая по 4 июня среди 1600 респондентов старше 18 лет.

В конце марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об абсолютной консолидации российского общества.

По его словам, в обществе есть абсолютно доминирующая уверенность в том, что все цели, поставленные перед СВО, будут достигнуты.