Песков: Россия стала лидером в атомной отрасли в мире в условиях жёсткой конкуренции

Россия стала лидером атомной отрасли в условиях жёсткой конкуренции.

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, не опасаются ли в Кремле недобросовестной конкуренции в связи с инициативой США и Великобритании, он отметил, что с такой конкуренцией неоднократно «приходилось сталкиваться» и это вызывает обеспокоенность.

При этом, по словам Пескова, в условиях жесточайшей конкуренции «российская атомная отрасль доказала свои лидирующие позиции».

Ранее в Белом доме сообщили, что США и Великобритания объявили о заключении нового экономического партнёрства, нацеленного на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики.

Отмечается, что Лондон и Вашингтон намерены запустить атомное партнёрство в гражданской сфере, чтобы, в том числе, поддерживать критически важную отрасль энергетики.

В марте глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и Бурунди готовят межправительственное соглашение в сфере ядерной энергетики.