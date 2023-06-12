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Опрос: 60% россиян считают китайский язык наиболее востребованным на данный момент

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RT
Аналитики провели опрос и выяснили, какими иностранными языками интересуются россияне. Согласно результатам исследования, которые имеются в распоряжении RT, большинство респондентов (60%) считают китайский язык самым востребованным на данный момент.
Опрос: 60% россиян считают китайский язык наиболее востребованным на данный момент
  • РИА Новости

Однако, как пояснили исследователи Skyeng, из-за высокого уровня сложности «никто не спешит его учить».

Отмечается, что из 23% опрошенных, которые уже учат другие иностранные языки, помимо английского, 20% отдают предпочтение в первую очередь немецкому.

Затем с небольшим отставанием идут испанский (15,9%) и французский (12,1%), а китайский язык занял четвёртое место — его изучением сейчас интересуются 7,3% опрошенных.

В список ответов также вошли итальянский (4,8%) и японский (3,8%) языки, говорится в исследовании.

29% россиян только планируют знакомство с новыми иностранными языками и проявляют одинаковый интерес к немецкому и испанскому — их назвали 18,8% опрошенных.

Согласно результатам опроса, 34,6% россиян могут поддержать короткий разговор на иностранном языке, подсказать дорогу и рассказать о себе, а 45,6% понимают только самые базовые фразы.

При этом более 30% опрошенных заявили, что хотели бы выучить второй иностранный язык до средне-продвинутого уровня (Upper Intermediate) — чтобы свободно общаться с носителями, говорить на сложные темы, понимать быструю речь даже в интервью и репортажах, подчёркивается в исследовании.

Но больше половины респондентов (53,2%) не готовы инвестировать в изучение языков, а остальные согласны тратить лишь небольшие суммы: не больше 3 тыс. рублей в месяц — 52% из них, до 5 тыс. рублей — 19,8%. Больше 15 тыс. рублей готовы тратить 2,7% участников опроса.

Всего в опросе приняли участие более 2,8 тыс. человек.

Ранее аналитики провели опрос и выяснили, какие иностранные языки российские предприниматели считают наиболее перспективными для развития карьеры в ближайшие годы.

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