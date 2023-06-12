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Специалист Гилязов: начинать давать карманные деньги ребёнку можно с 6—7 лет

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Ангелина Шурпина
Руководитель направления СберНПФ Тимур Гилязов в беседе с RT рассказал о важности выдачи карманных денег ребёнку для развития логического мышления и умения расставлять приоритеты.
Специалист Гилязов: начинать давать карманные деньги ребёнку можно с 6—7 лет
  • РИА Новости

«Первое, что необходимо усвоить ребёнку в возрасте пяти-семи лет, — это то, что деньги — ограниченный ресурс. Важно объяснить: деньги получают за труд, а у каждой вещи есть цена, и не всегда возможно купить понравившуюся вещь здесь и сейчас. Родителям стоит давать детям карманные деньги. Ребёнок, распоряжаясь личными средствами, развивает логическое мышление, учится ответственности, самостоятельности, постановке целей и расстановке приоритетов», — рассказал Гилязов.

По мнению собеседника RT, карманные деньги можно начинать давать примерно с шести-семи лет, когда ребёнок идёт в школу, а ребёнку старшего возраста можно завести банковскую карту, которая привязывается к отдельному счёту взрослого.

Также наглядно объяснить значение денег может помочь «Детская монополия», порекомендовал он.

«В этой игре ребёнок обретает свободу выбора, учится тратить деньги с умом, развивает логическое мышление», — заявил Гилязов.

Кроме того, он посоветовал купить красивую копилку.

«Пусть процесс формирования сбережений станет позитивным и увлекательным. Если он хочет накопить быстрее, можно придумать систему бонусов, которые помогут увеличить накопления», — объяснил специалист.

По его мнению, отношение человека к тратам и накоплениям формируется в самом юном возрасте и с большой вероятностью будет влиять на его финансовое поведение и благосостояние во взрослой жизни.

Ранее эксперт Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Мария Пешкова рассказала о том, как важно вырабатывать у ребёнка информационную избирательность.

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