Почти 40% россиян начали бы ремонт в квартире с ванной и кухни

Согласно данным опроса, 86% россиян хотели бы сделать ремонт в своей квартире. В первую очередь опрошенные хотели бы отремонтировать кухню и ванную комнату — так ответили по 38%. Каждый четвёртый думает сделать ремонт на балконе.

Результаты опроса сервисов «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами» есть в распоряжении RT.

Чуть меньше, 24% участников опроса, хотели бы отремонтировать прихожую или коридор. 21% респондентов планируют обновить интерьер в спальне. Меньший процент хотят сделать ремонт в гостиной (17%) и детской комнате (7%).

В варианте «Другое» опрошенные чаще всего отмечали, что хотели бы сделать ремонт во всей квартире или провести мелкий ремонт.

На ремонт в квартире респонденты готовы потратить примерно 287 тыс. рублей.

В опросе, который предполагал множественный выбор, приняли участие более 3,2 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России, живущих в своей квартире.

Ранее аналитики провели опрос и выяснили, есть ли у россиян планы провести летний отпуск на даче и чем они будут там заниматься.