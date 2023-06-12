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Почти 40% россиян начали бы ремонт в квартире с ванной и кухни

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Ангелина Шурпина
Согласно данным опроса, 86% россиян хотели бы сделать ремонт в своей квартире. В первую очередь опрошенные хотели бы отремонтировать кухню и ванную комнату — так ответили по 38%. Каждый четвёртый думает сделать ремонт на балконе.
Почти 40% россиян начали бы ремонт в квартире с ванной и кухни
  • Gettyimages.ru

Результаты опроса сервисов «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами» есть в распоряжении RT.

Чуть меньше, 24% участников опроса, хотели бы отремонтировать прихожую или коридор. 21% респондентов планируют обновить интерьер в спальне. Меньший процент хотят сделать ремонт в гостиной (17%) и детской комнате (7%). 

В варианте «Другое» опрошенные чаще всего отмечали, что хотели бы сделать ремонт во всей квартире или провести мелкий ремонт. 

На ремонт в квартире респонденты готовы потратить примерно 287 тыс. рублей.

В опросе, который предполагал множественный выбор, приняли участие более 3,2 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России, живущих в своей квартире.

Ранее аналитики провели опрос и выяснили, есть ли у россиян планы провести летний отпуск на даче и чем они будут там заниматься.

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